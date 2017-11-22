Українські військові звільнили кілька селищ на Світлодарській дузі - волонтер

Українські військові звільнили кілька селищ і взяли під контроль кілька стратегічних висот на Світлодарській дузі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягин.

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"Унаслідок раптових військових дій наших підрозділів були звільнені кілька селищ, жителі яких зустрічали нашу піхоту як визволителів, також були взяті під наш контроль кілька стратегічних висот", - йдеться у його повідомленні.

Волонтер розповів, що в результаті цієї операції в українських військових з'явилися нові позиції розміром кілька квадратних кілометрів, на яких вони вже успішно закріпилися.

Як повідомляв 18 листопада Юрій Мисягін, на Світлодарській дузі в районі селища Новолуганське бойовики втратили свою передову кулеметну точку завдяки діям у відповідь українських військових.