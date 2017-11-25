Матері загиблих бійців з Чернігівщини вирушили в зону АТО (фото)
Разом з матерями поїхали волонтери та бійці 13-го батальйону і батальйону «Чернігів».
Матері загиблих бійців з Чернігівщини учора вирушили в зону проведення антитерористичної операції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.
«До Станиці Луганської мікроавтобусом вирушили матері загиблих воїнів Чернігівщини, аби побувати там, де обірвалося життя їхніх синів. Разом з ними поїхали волонтери та бійці 13-го батальйону і батальйону «Чернігів» - безпосередні учасники бойових дій», - йдеться у повідомленні.
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Супроводжує подорожуючих настоятель Катерининської церкви у Чернігові отець Роман (Кіник). Перед початком поїздки відбувся спільний молебень у Катерининській церкві. Священик благословив учасників поїздки, з ініціативою якої виступили представники громадської організації «Єдина родина Чернігівщини».
Жінки підготували українським бійцям теплі речі, продукти харчування, а також передадуть малюнки дітей з побажаннями закінчення війни та повернення миру в Україну.
За офіційними даними, за час проведення АТО з Чернігівщини у зоні бойових дій загинули понад 180 воїнів.