В СЦКК відповіли на інформацію про просування українських військових через лінію розмежування

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі спростовує повідомлення щодо просування підрозділів Збройних сил через лінію розмежування. Про це йдеться у повідомленні Української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Читайте такожСЦКК очікує на збільшення потоку цивільних з окупованих територій через ситуацію в "ЛНР"Українська сторона СЦКК інформує, що підрозділи Збройних сил України не здійснювали просування вперед.

«Сили АТО повністю дотримуються Мінських домовленостей. Підрозділи ЗС України в зоні проведення АТО можуть удосконалювати свої позиції на лінії розмежування сторін в межах Мінських домовленостей», - додається у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що проти України з боку Російської Федерації, ОРДО і ОРЛО ведеться інформаційна війна, спрямована на дискредитацію Збройних сил, сил антитерористичної операції в очах світового співтовариства.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що подібні заяви ОРДО і ОРЛО та їхніх ЗМІ – це інформаційна провокація, які вони «приурочили» до візиту першого заступника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александра Хуга в Донецьку і Луганську області з метою дестабілізації обстановки серед мирного населення в регіоні.