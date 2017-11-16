Росія продовжує здійснювати "фейкові" обстріли з боку українських позицій - СЦКК
Згідно з повідомленням, вчора в ході ремонту дамби шламонакопичувача фенольного заводу в Новгородському підрозділи ЗСУ, нібито обстріляли позиції бойовиків "ДНР".
Російська сторона Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі продовжує фіксувати фейкові обстріли.
Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК, опублікованій на сторінці прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.
"Незважаючи на оголошене шкільне перемир'я, російська сторона СЦКК продовжує фабрикувати фейкові обстріли з боку Збройних сил України", - сказано в заяві.
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Згідно з повідомленням, вчора в ході ремонту дамби шламонакопичувача фенольного заводу в Новгородському підрозділи ЗСУ нібито обстріляли позиції бойовиків "ДНР".
Спостережні групи української сторони СЦКК і штаб АТО інформацію про ці обстріли не підтверджують.