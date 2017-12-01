Савченко знову відзначилася скандальною заявою про війну на Донбасі (відео)

Народний депутат Надія Савченко прокоментувала свою скандальну заяву в польській Познані про війну на Донбасі.

Вона заявила, що війну почала не Україна, а політики. Це прозвучало в ефірі "112 Україна".

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"Не Україна почала війну, а війни починають політики, політики їх закінчують... Я сказала, що війну можна закінчити тоді і тими політиками, які її не починали, Тому що ті, хто її починали, Путін і Порошенко, не зможуть її закінчити", - вважає Савченко.

Вона також вважає, що війна на Донбасі закінчиться тільки за зміни обох або одного із зазначених політиків.

"Відколи це у нас пан Порошенко став Україною? Це дві різні речі. Україна війну не починала. Війну починала Росія, точніше, Путін разом з Порошенком", — заявила нардеп.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат Надія Савченко виступила у Познанському університеті (Польща). Під час лекції вона заявила, що війну на Донбасі почали українська влада.