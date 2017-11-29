"Президент - зло, а війну на Донбасі почала влада": політолог розповів про заяви Савченко в Польщі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко виступила в Познаньському університеті (Польща). Під час лекції вона заявила, що війну на Донбасі почала українська влада. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

Політолог розповів, що виступаючи перед студентами, Савченко відзначилася некомпетентністю.

"Савченко продовжує ганьбити українців і Україну - тепер вже до Польщі дісталася. Куратори організували їй виступ у Познаньському університеті. Надя була, як завжди, на висоті: спочатку намагалася втовкмачити "правильну систему оподаткування" (швидко заплуталася і кинула), потім заявила про необхідність ліквідувати області і структуру влади як таку (тобто, структурування адміністративного устрою та державного управління), потім хвалила "праймеріз" - але коли попросили пояснити, що це, швидко і ніяково згорнула тему... Осідлала улюблену тему "треба вибирати людину - от 4000 можуть знати людину, щоб проголосувати" - але якимось ексклюзивним шляхом прийшла в підсумку до затвердження, "щоб голосували не за людину, а за програму", - написав він.

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Після цього, за словами Голубоцького, Савченко заявила, що «президент в Україні — це зло», а війну на Донбасі почала влада. Також політик вважає, що українці готові до переговорів з сепаратистами.

"Спробувала ще про геополітику і полюси, але заплуталася на "біополе ось там, де стикаються Європа і Азія, коли підходять занадто близько"... В цілому була звичайна трансляція тез Кремля - нічого особливого, ми вже майже звикли. Але ось перед Польщею зганьбила. Це не рахуючи того, що трохи, але послабила позиції нашої держави в боротьбі інтересів Польщі і України", - підсумував Голубоцький.

Раніше повідомлялося, що Савченко зібралася балотуватися в президенти.