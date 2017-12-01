Росія випробовує на Донбасі новітні зразки озброєння та військової техніки – Міноборони

Росія випробовує на Донбасі новітні зразки озброєння та військової техніки.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це повідомив перший заступник очільника відомства Іван Руснак під час зустрічі з послом Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Ахмед Аль-Каабі.

Крім того, повідомляється, що на зустрічі також були присутні представники структурних підрозділів Міністерства оборони України та представники Державного концерну «Укроборонпром».

Сторони обговорили пріоритетні питання та перспективи співробітництва між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами у сфері оборонної промисловості.

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На початку зустрічі Руснак привітав посла з Національним днем Об’єднаних Арабських Еміратів, який невдовзі святкуватиме ця країна, а також поінформував іноземних гостей про події, які відбуваються на сході держави.

«Україна опинилася в складній ситуації у зв’язку з російською агресією. Зокрема, Росія випробовує на сході нашої країни новітні зразки озброєння та військової техніки. В таких умовах ми повинні досягти значних успіхів в оснащенні своєї армії», — наголосив Руснак.

Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Об’єднаних Арабських Еміратів в Україні Й.В. Салем Ахмед Аль-Каабі подякував за співпрацю та висловив зацікавлення у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

«Останнім часом ми констатуємо лише позитивну динаміку в нашому співробітництві», — підкреслив дипломат.