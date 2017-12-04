У Майорську бойовики обстріляли автомобіль місцевого жителя
Куля влучила у автівку в той час, коли водій ставив її в гараж.
Проросійські бойовики обстріляли цивільний автомобіль у Майорську Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.
«Вчора ввечері у Майорську рашисти обстріляли цивільне авто. Як доповідає мені голова ВЦА Зайцевого Володимир Весьолкін, куля, випущена з боку окупованої території (з терикону шахти імені Ізотова), влучила у автівку в той час, коли водій – місцевий мешканець - ставив її в гараж. Треба вважати дивом те, що чоловік відбувся лише переляком», - зазначив він.
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За словами Жебрівського, це чергове підтвердження того, що «для проросійських наймитів слова «перемир’я» та «безпека цивільних» - порожній звук».