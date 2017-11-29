На Донбасі бойовики обстріляли пункт пропуску "Майорськ"

Бойовики вчора ввечері обстріляли контрольно-пропускний пункт Майорськ зі стрілецької зброї. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Вчора ввечері, з 21:45 до 22:15, рашисти обстріляли КПВВ "Майорськ" зі стрілецької зброї. До того часу в Пункті надання допомоги перебувало 11 цивільних, які залишилися на ночівлю на КПВВ і 4 співробітниці ДСНС. Під час обстрілу громадянські за наказом рятувальників спустилися в укриття і завдяки цьому ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Читайте такожНа Донбасі у військовій частині загинули троє українських бійців

Він зазначив, що в надувному модулі ДСНС при огляді виявили два отвори від потрапляння куль. Вранці модуль відремонтували і відновили його роботу.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині диверсанти напали на склад озброєння ЗСУ.