Сьогодні бойовики з мінометів обстріляли Гнутове і Павлопіль

Російсько-окупаційні війська з початку доби 11 разів обстрілювали позиції сил АТО, використовуючи зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

Читайте такожБойовики своїми обстрілами зірвали відновлення електропостачання ТравневогоПро це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зокрема, на Луганському напрямку загарбники з мінометів різних видів та піхотного озброєння вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України у районі Троїцького і Кримського.

«По полудню ворог з автоматів прицільно обстріляв околиці Травневого. Цими діями противник зірвав планові ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередач та житлових будинках цього села. Провокації ворога спрямовані на обурення мешканців прифронтових населених пунктів та створення умов до негативного ставлення, а, іноді, й агресії в бік українських військ», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стало Приазов’я. Тут противник увесь день, із певними перервами, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів у районі Гнутового і Павлополя, а з озброєння БМП - довкола Водяного. Крім того, з легкого піхотного озброєння, окупанти неодноразово порушували перемир’я у передмісті Авдіївки.