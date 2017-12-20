Не може просунутися на фронті: Турчинов пояснив причину терору агресора в тилу України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що агресор влаштував реальний терор в тилу України, бо не може просунутися на фронті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на виставці пам'яті лейтенанта Збройних сил України Аміни Окуєвої.

"Четвертий рік продовжується військова агресія Росії проти України. Четвертий рік не має жодного дня, щоб не було військових провокацій, обстрілів, щоб не гинули найкращі діти України або не отримували поранення", - сказав Турчинов.

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"Але що важливо? Четвертий рік російські війська не можуть просунутись на захід на жодний крок. Українські герої зупинили цю жорстоку орду, й розуміючи, що вони не можуть просуватися на фронті, вони пробують дестабілізувати ситуацію у нас в тилу, і одна з найбільш брудних форм цієї дестабілізації - це реальний терор, який вони розв'язали проти країни, намагаючись вбивати по два в спину наших справжніх героїв і захисників України", - наголосив Турчинов.

"Саме так автоматна черга зупинила сердце нашої Аміни. Сердце, яке з народження билося в унісон із українським і чеченським народом. Сердце, яке намагалося захистити рідних і близьких, захистити країну, але куля його зупинила", - сказав секретар РНБО.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу бойовики 32 рази порушили режим тиші в зоні АТО. В результаті обстрілу двоє українських військових загинули, п'ятеро отримали легкі поранення і один отримав бойову травму.