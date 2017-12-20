Пережив пекло Шахтарська й Бутівки: на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць АТО (фото)
20:46, 20 грудня 2017Війна
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Павлоград втратив ще одного бійця у зоні проведення АТО.
Борисенко загинув в Авдіївці / фото facebook.com/Павлоградське-обєднання-воїнів-учасників-АТО-і-волонтерів-Патріот
В Авдіївці Донецької області від кулі снайпера загинув житель Павлограда Дніпропетровської області, воїн 25-ої бригади Андрій Борисенко.
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Про це повідомляє ГО "Павлоградське об'єднання воїнів учасників АТО і волонтерів "Патріот" на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що боєць АТО пережив пекло Шахтарська, Красногорівки, шахти Бутівки, Авдіївки й багатьох гарячих точок Донбасу.
Як повідомляв УНІАН, вночі 19 грудня біля Верхньоторецька Донецької області загинув Артем Андрійович Гульцьо, старший солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.
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