Пережив пекло Шахтарська й Бутівки: на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць АТО (фото)

20:46, 20 грудня 2017
Війна
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Павлоград втратив ще одного бійця у зоні проведення АТО.

Борисенко загинув в Авдіївці / фото facebook.com/Павлоградське-обєднання-воїнів-учасників-АТО-і-волонтерів-Патріот

В Авдіївці Донецької області від кулі снайпера загинув житель Павлограда Дніпропетровської області, воїн 25-ої бригади Андрій Борисенко.

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Про це повідомляє  ГО "Павлоградське об'єднання воїнів учасників АТО і волонтерів "Патріот" на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що боєць АТО пережив пекло Шахтарська, Красногорівки, шахти Бутівки, Авдіївки й багатьох гарячих точок Донбасу. 

Як повідомляв УНІАН, вночі 19 грудня біля Верхньоторецька Донецької області загинув Артем Андрійович Гульцьо, старший солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.

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Теги: #смерть бійця АТО#Борисенко загинув в АТО#павлоградець загинув