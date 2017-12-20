Пережив пекло Шахтарська й Бутівки: на Донбасі від кулі снайпера загинув боєць АТО (фото)

Павлоград втратив ще одного бійця у зоні проведення АТО.

В Авдіївці Донецької області від кулі снайпера загинув житель Павлограда Дніпропетровської області, воїн 25-ої бригади Андрій Борисенко. Читайте такожПідірвався на вибуховому пристрої: у Міноборони розповіли про втрати сил АТО за добу Про це повідомляє ГО "Павлоградське об'єднання воїнів учасників АТО і волонтерів "Патріот" на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що боєць АТО пережив пекло Шахтарська, Красногорівки, шахти Бутівки, Авдіївки й багатьох гарячих точок Донбасу. Як повідомляв УНІАН, вночі 19 грудня біля Верхньоторецька Донецької області загинув Артем Андрійович Гульцьо, старший солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ.

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