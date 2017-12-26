Залишилася дружина та 10-річний син: у Сумах попрощалися із загиблим в АТО офіцером (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, загиблого в зоні проведення антитерористичної операції офіцера спецслужби Сергія Ширкова поховали сьогодні, 26 грудня, на Алеї Героїв Центрального кладовища Сум.

Попрощатися із бійцем прийшли колеги, рідні, близькі, знайомі, представники влади, місцеві жителі.

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За інформацією Сумської міськради, Ширков передчасно пішов із життя 24 грудня під час виконання бойового завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Точні обставини загибелі військового не розголошуються.

Ширков народився 22 липня 1976 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Дитинство провів у селі Хухра Охтирського району Сумської області. Навчався у Сумському педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка на філологічному факультеті. По тому проходив строкову службу в морській піхоті Збройних сил України. Із 2007 р. був співробітником СБУ.

У спецпризначенця залишились дружина та 10-річний син.