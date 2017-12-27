Обмін полоненими: лише двоє осіб із 43, які відбули покарання, захотіли повернутися до Луганська (фото)

43 особи із 306 громадян, яких обмінюють на українських полонених, вже відбули покарання в Україні.

Читайте такожЯк на Донбасі проходить масштабний обмін полоненими (фоторепортаж)

Із них лише двоє погодилися на добровільне доправлення до окупованого Луганська, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі почався обмін полоненими за формулою 74 українці на 306 осіб. Було звільнено перших 16 українців з окупованої Луганщини. Українська сторона, своєю чергою, зараз передає "ЛНР" 99-х осіб.