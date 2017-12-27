Великий обмін полоненими на Донбасі: люди зі списків бойовиків відмовляються повертатися до "ЛНР" та "ДНР" (відео)
Українська сторона покаже бойовикам, що привезли всіх людей за їхнім запитом, проте насильно їх терористам ніхто не віддаватиме.
Щонайменше 10-15 осіб, яких привезли на обмін на українських військових, що перебувають у заручниках у терористів "Л/ДНР", планують оголосити про відмову переходити на окуповану територію вже під час самого обміну.
На пункт призначення біля КПП "Майорськ" вже прибуло близько десяти автобусів з людьми, яких планують обміняти на українських заручників, передає ТСН.
Журналісту вдалося поспілкуватися з трьома з них. Так, серед них є людина, яку звинувачують у подіях 2 травня в Одесі. Він перебуває під домашнім арештом. Каже, що відмовиться від обміну, повернеться в Одесу і сидітиме під домашнім арештом, продовжуватиме судитися.
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Другий чоловік, якого було затримано за крадіжку в Харкові, заявив, що взагалі не розуміє, як потрапив у ці списки бойовиків.
Ще один хлопчина не зізнався, але натякнув, що близько півроку перебував на окупованій території у лавах незаконних збройних формувань. Коли він повернувся на підконтрольну Україні територію, його затримали і засудили до восьми років позбавлення волі. Зараз він вже відбуває термін.
Чоловік каже, що повернеться назад в українську тюрму, "щоб відсидіти і бути чистим перед законом". "Краще у тюрьмі, ніж на обмін", - додав він.
Як повідомили журналісту чоловіки, серед них є ще принаймні 10-15 осіб, які хочуть відмовитися від обміну. Тобто їх покажуть бойовикам, що їх привезли. Потім вони підпишуть певні документи, що вони приїхали на обмін, але обмінюватися не бажають.