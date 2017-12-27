Великий обмін полоненими на Донбасі: люди зі списків бойовиків відмовляються повертатися до "ЛНР" та "ДНР" (відео)

Щонайменше 10-15 осіб, яких привезли на обмін на українських військових, що перебувають у заручниках у терористів "Л/ДНР", планують оголосити про відмову переходити на окуповану територію вже під час самого обміну.

На пункт призначення біля КПП "Майорськ" вже прибуло близько десяти автобусів з людьми, яких планують обміняти на українських заручників, передає ТСН.

Журналісту вдалося поспілкуватися з трьома з них. Так, серед них є людина, яку звинувачують у подіях 2 травня в Одесі. Він перебуває під домашнім арештом. Каже, що відмовиться від обміну, повернеться в Одесу і сидітиме під домашнім арештом, продовжуватиме судитися.

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Другий чоловік, якого було затримано за крадіжку в Харкові, заявив, що взагалі не розуміє, як потрапив у ці списки бойовиків.

Ще один хлопчина не зізнався, але натякнув, що близько півроку перебував на окупованій території у лавах незаконних збройних формувань. Коли він повернувся на підконтрольну Україні територію, його затримали і засудили до восьми років позбавлення волі. Зараз він вже відбуває термін.

Чоловік каже, що повернеться назад в українську тюрму, "щоб відсидіти і бути чистим перед законом". "Краще у тюрьмі, ніж на обмін", - додав він.

Як повідомили журналісту чоловіки, серед них є ще принаймні 10-15 осіб, які хочуть відмовитися від обміну. Тобто їх покажуть бойовикам, що їх привезли. Потім вони підпишуть певні документи, що вони приїхали на обмін, але обмінюватися не бажають.