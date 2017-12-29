"Ніде і ні за що жити": четверо заручників після обміну обрали вільну Україну, та залишилися без житла й рідних

Ці колишні заручники цивільні - їх окупаційна влада звинувачувала у різних злочинах.

Залишатися там вони не захотіли, тож обрали вільну від загарбників Україну, передає ТСН.

З Ігорем Яковенком журналісти зустрілись поблизу шпиталю, де цивільні заручники проходять обстеження. Ігор взутий у капці на шкарпетки, це не тому, що вибіг на хвилинку, у нього немає іншого взуття.

На фотографії після звільнення Ігор стоїть один на летовищі. Навколо ні душі, лише торби з речами. Ігоря не зустрічали рідні. Їх тут немає. Два роки і чотири місяці полону з катуванням обернулися для Ігоря сильним заїканням.

"Нас прийняли за коректувальників. Били електрикою. Просто опинився не в тому місці", - каже чоловік.

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Окупована влада його звинуватила в шпигунстві на користь України. Він - людина з проукраїнською позицією, за ініціативи двоюрідного брата цивільної дружини під час обстрілів Горлівки вийшов подивитися, звідки гатять. Родич узяв ще й бінокль, їх затримали обох, але в полоні опинився він один.

"Мене там катували довго. Не знаю, що він сказав, для мене це таємниця, довго думав про це", - каже Ігор.

Сергія Радулова в полон узяли в тому ж районі Горлівки, але на чотири місяці раніше. Теж за "шпигунство" на користь України.

"Почали відбуватися жахливі речі. У мене відібрали все майно. Моя помилка була, що я людям розказував правду, хто чим займається, що насправді відбувається", - розповідає Сергій.

Із лікарської палати цим хлопцям нікуди йти взагалі. Ніде і немає за що жити. Вони обрали Україну, бо повертатися додому, на окуповану територію, небезпечно. А свого сина від першого шлюбу Ігор жодного разу не бачив за час полону.

"У нас тільки один вихід – тут. Я залишився без нічого і повертати страшно, бо як помилували, так і заберуть, я вже не виберуся звідти", - кажуть чоловіки.

Водночас хлопці благають визволити з полону тих, хто ще там залишився, поміж них і їхні знайомі.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.