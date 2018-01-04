Мало бути весілля: з'явилися подробиці про загиблого на Донбасі українського розвідника

Загибель українського розвідника в зоні АТО — небойова втрата. Про це повідомив спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Це — небойова втрата. Більше інформації я, на жаль, оприлюднити не можу. Цією справою займаються правоохоронні органи — військова прокуратура та Нацполіція. Це сталося другого січня пізно ввечері. Ми не розголошуємо інформацію. Є кримінальне провадження, яке проводять слідчі органи", — розповів Мотузяник "Громадському радіо".

"Нам повідомили, що загинув наш земляк в зоні АТО. Ми не знаємо причини загибелі", — сказав голова Кодимської районної ради Одеської області Геннадій Гладенький.

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Він також розповів про родину загиблого. За його словами, батько Чегурка — чорнобилець, матір хворіє на цукровий діабет, у неї високий тиск.

"Він освідчився дівчині з Донецької області, мало бути весілля", — додав голова Кодимської районної ради.

Гладенький розповів, що напередодні спілкувався з батьком загиблого, той розповів, що син днями повернувся із завдання з непідконтрольної території.

Повідомляється, що Олександра Чегурка ховатимуть завтра, 5 січня.

Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинув український розвідник Олександр Чегурко.

12 жовтня він був нагороджений президентом орденом "За мужність" ІІІ ступеня.