"Злидні й руїна": на окупованій Луганщині нецензурною лайкою розписали "меморіал" ліквідованим бойовикам (фото)

11:53, 10 січня 2018
Війна
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На "меморіалі" написали нецензурні слова та антипутінські гасла.

На окупованому Донбасі розписали лайкою

В окупованому бойовиками «ЛНР» Перевальську Луганської області невідомі особи залишили фарбою нецензурні написи на «меморіальній алеї» ліквідованим терористам.

Про це у Facebook повідомляє журналіст Роман Кошмал. До своєї публікації він додав світлини розмальованого «меморіалу».

На встановлених ліквідіваним бойовикам меморіальних дошках написали нецензурні слова, а на притягнутому до "меморіальної алеї" танку залишили гасла - "Путін - Х**ло" та "ЛНР - злидні, руїна". 

Читайте такожБойовики "ЛНР" "віджимають" у підприємців авто і спецтехніку на українських номерах – ІС«Люди нагадують про те, що на окупованих територіях вже зачекалися на Україну.У Перевальську (Луганська область) фарбою розмалювали меморіальну алею ліквідованим бойовикам терористичної організації "ЛНР", - зазначив Кошмал.

Раніше в групі «Інформаційний спротив» в розповіли про падіння бойового духу серед бойовиків "ЛНР". Зазначається, що  після «перевороту» і втечі ватажка «республіки» в Росію, в ОРЛО різко активізувалися представники ФСБ.

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Теги: #Донбас#ЛНР#бойовики#Луганщина#ОРДЛО