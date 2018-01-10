Біля Зайцевого кілька годин тривав запеклий бій, сили АТО зазнали втрат - журналісти (відео)

Відучора, 9 січня, бойовики ведуть вогонь із мінометів по укріпленнях українських військових на Світлодарській дузі.

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А вже сьогодні, 10 січня, біля Зайцевого кілька годин тривав бій. Бойовики спочатку вдарили з мінометів, а потім з усієї стрілецької зброї. Про це йдеться у сюжеті "2+2".

Саме під час цього бою від осколків загинув український військовий, один поранений. При цьому ім'я полеглого АТОшника журналісти поки розкривають.

Як повідомляли ЗМІ, 10 січня зранку на сході України загинув житель Чернівецької області. Це - старший солдат батальйону "Донбас" - Анадимб Володимир Борисович, 1986 року народження.