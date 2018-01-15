У СММ ОБСЄ розповіли, як минули вихідні в зоні АТО

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомили, що за вихідні зафіксували у Донецькій та Луганській областях понад 330 вибухів.

Про це йдеться у звіті місії за вихідні, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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"У Донецькій області у період з вечора 12 січня до вечора 13 січня Спеціальна моніторингова місія задокументувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, включаючи аналогічну кількість вибухів (близько 255), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 230 вибухів). У період з вечора 13 січня до вечора 14 січня СММ зафіксувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 65 вибухів", - йдеться у звіті.

У цьому зв'язку сказано, що порушення перемир'я було зафіксовано в районі Донецької фільтрувальної станції, Авдіївки, Ясинуватій, у Петровському районі Донецька, Красногорівці, Світлодарську, Дебальцевому, Пищевику, Ломакиному та Широкиному.

"У Луганській області у період з вечора 12 січня до вечора 13 січня Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (не було порушень перемир'я). У період з вечора 13 до вечора 14 січня СММ зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 11 вибухів", - сказано у звіті.

На Луганщині порушення були зафіксовані у селі Калинове-Борщувате та у Луганську.