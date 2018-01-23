"Озброєння в окопах і бліндажах": ОБСЄ побачила підготовку сторін на Донбасі до загострення

Спеціальна моніторингова місяї ОБСЄ фіксує на сході України нарощення сил і засобів, а також підготовку сторін до продовження та активізації конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови місії Александр Хуг сказав під час скайп-включення з тимчасово окупованого Донецька.

"Минулого тижня знову спостерігалося підвищення рівня насильства вздовж лінії зіткнення. Кількість зафіксованих Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ порушень режиму припинення вогню на Донбасі минулого тижня була дещо вищою, ніж позаминулого тижня", - сказав Хуг.

Водночас, за його словами, ситуація на Світлодарському напрямку викликала особливе занепокоєння.

"Насправді ми зафіксували вдвічі більше порушень режиму припинення вогню у цьому районі минулого тижня, ніж за тиждень до того. Ввечері 18 січня наші спостерігачі на передовій патрульній базі у Світлодарську чули понад 400 вибухів від вхідного та вихідного вогню", - зазначив Хуг.

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Окремо він повідомив, що по дорозі до Донецька він зі спостерігачами проїжджав через село Оленівка, де у вихідні загинула одна цивільна особа. Хуг наголосив, що для нього це село "тривалий час асоціюється із жахіттями цього конфлікту".

Перший заступник голови СММ ОБСЄ нагадав, що в Оленівці у квітні 2016 року загинули четверо людей, у тому числі вагітна жінка. "Вони спали у своїх автомобілях, очікуючи на відкриття КПВВ. А зараз, через майже два роки, це колись мирне село знову стало театром трагічних подій. У неділю, 21 січня один чоловік загинув, а інший отримав поранення, коли вони їхали в автобусі. Картина того, що відбулося, ще не повна, і ми у Спеціальній моніторинговій місії намагаємося встановити факти. Але один факт є беззаперечним: чоловік, який загинув, та інший, який отримав поранення, яким ще і не виповнилося 60 років, як і інші цивільні особи, що загинули чи отримали поранення внаслідок конфлікту, є невинними жертвами", - наголосив Хуг.

"Вони є жертвами того, що сторони продовжують відмовлятися дотримуватися домовленостей, спрямованих на завершення цього конфлікту, вони є жертвами того, що сторони не відводять озброєння, не розводять сили і формування і не проводять розмінування. Замість повноцінного виконання досягнутих домовленостей, замість відведення озброєння, розведення сил і засобів та проведення розмінування, здається, що сторони роблять усе навпаки. Вздовж усієї лінії зіткнення вже певний період часу СММ ОБСЄ спостерігає невиконання досягнутих домовленостей. Сторони не тільки не проводять роботи з розмінування, вони закладають більше мін", - заявив Хуг.

Також він наголосив, що місія фіксує нові траншеї, оскільки "сторони буквально і фігурально окопуються".

"Замість того, щоб відводити озброєння, все, що ми бачимо, це ознаки нарощування сил і засобів. Всюди ми бачимо озброєння в окопах і бліндажах", - сказав Хуг.

"Всюди на сході України Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксує готовність, всюди ми фіксуємо ознаки того, що сторони готуються до продовження конфлікту і навіть до ескалації. Нові окопи та траншеї, ще більше озброєння, нещодавно закладені міни - усе це свідчить про те, що сторони готуються до активізації конфлікту, а не до його припинення", - заявив Хуг.