У США продовжують наполягати, що конфлікт на Донбасі спровокувала Росія

У США переконані, що Росія може повністю контролювати свої сили на Донбасі, коли цього захоче.

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжує наполягати на тому, що збройний конфлікт на сході України спровокувала Російська Федерація.

Про це сьогодні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляється на сайті американської місії при ОБСЄ.

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"Ми вступаємо в п'ятий календарний рік з того часу, як Росія спровокувала цей конфлікт. Хоча у нас є узгоджений шлях до мирного урегулювання у вигляді Мінських угод, прогресу (на шляху – УНІАН) до цієї важливої мети поки не вдається досягти. Російська Федерація все ще відмовляється взяти на себе відповідальність за свою роль у конфлікті, незважаючи на надмірну сукупність доказів, що вона озброює, готує, керує та бере участь у бойових діях на боці антиурядових сил на сході України", - наголосив Кемієн.

"Коли Москва підписала Мінські угоди, ми сподівалися, що Росія буде дотримуватися її зобов'язань та здійснить необхідні кроки задля припинення кровопролиття на Донбасі. Проте, цілком зрозуміло, що після 40 поновлень зобов'язань щодо режиму припинення вогню, Росія може стримувати свої сили щоразу, коли забажає", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявляє, що за добу 6-7 січня зафіксувала 2160 вибухів у Донецькій і Луганській областях.