Росію треба примусити сумлінно виконувати Мінські домовленості – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росію треба примусити сумлінно виконувати Мінські домовленості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

Порошенко подякував за підтримку партнерам по «нормандській формату» – федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та президенту Франції Еммануелю Макрону.

Зокрема, Порошенко подякував Макрону за його лідерство та бачення оновленої Європи.

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«Спільно з потужною міжнародною проукраїнською коаліцією нарешті маємо примусити Росію сумлінно виконувати Мінські домовленості», - підкреслив президент.

Крім того, Порошенко подякував Австрії як країні, яка минулого року головувала в ОБСЄ, та побажав успіхів наступному італійському головуванню.

«Розраховуємо на тісну співпрацю у справі повернення миру на українську землю», - сказав Порошенко.

Також глава Української держави відзначив «мужню та самовіддану» діяльність численних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Навіть загроза здоров’ю та життю з боку російських окупаційних військ їх не зупиняє від виконання шляхетної місії», - додав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія хоче знищити Україну як державу та повернути її до своєї «сферу впливу».