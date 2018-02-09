У "ДНР" заявили про встановлення причетних до ліквідації "Гіві"

14:30, 09 лютого 2018
Війна
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"Встановлені всі особи, які причетні до цього (знищення "Гіві" - Ред.), деякі затримані, але не всі", - сказав Захарченко, слова якого передає один із ресурсів терористів.

За його словами, підозрювані причетні до вбивства двох ватажків бойовиків - як "Гіві", так і "Мотороли". 

8 лютого 2018 року на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив, "Гіві" був ліквідований унаслідок операції українських спецслужб.

Раніше у так званій "ЛНР" заявили, що до ліквідації ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" нібито причетні українські силовики.

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