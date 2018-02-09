У "ДНР" заявили про встановлення причетних до ліквідації "Гіві"

Ватажок "ДНР" заявив про затримання низки осіб, причетних до знищення терориста Михайла Толстих.

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "слідство" встановило причетних до ліквідації бойовика Михайла Толстих ("Гіві").

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"Встановлені всі особи, які причетні до цього (знищення "Гіві" - Ред.), деякі затримані, але не всі", - сказав Захарченко, слова якого передає один із ресурсів терористів.

За його словами, підозрювані причетні до вбивства двох ватажків бойовиків - як "Гіві", так і "Мотороли".

8 лютого 2018 року на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов повідомив, "Гіві" був ліквідований унаслідок операції українських спецслужб.

Раніше у так званій "ЛНР" заявили, що до ліквідації ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" нібито причетні українські силовики.