На Донбасі з початку доби окупаційні війська лише один раз обстріляли позиції українських захисників – штаб АТО

Бойовики понад годину вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України поблизу села Луганське. Внаслідок обстрілу постраждалих серед українських бійців немає.

На Донбасі з початку доби російсько-окупаційні війська лише один раз обстріляли позиції українських захисників.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, на Луганському напрямку противник з 82-мм мінометів та гранатометів різних видів понад годину вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське.

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Внаслідок обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав.

На інших ділянках української оборони порушень режиму припинення вогню не було.

«Незважаючи на відносне затишшя вздовж усієї лінії розмежування, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки у ворожому стані та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій». – наголосили у штабі.