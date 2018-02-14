США передали українській армії приладів нічного бачення на $5,8 мільйона (відео)

Прилади нічного бачення у кількості 2,5 тис. передали українській армії безоплатно.

США безоплатно передали Збройним силам України (ЗСУ) 2,5 тис. приладів нічного бачення на загальну суму $5,8 млн.

Читайте такожДо кінця року армія отримає ще 300 одиниць бронетанкової техніки"Це обладнання надане українській стороні безоплатно, відповідно до Програми сприяння безпеці в Україні, яка здійснюється за підтримки уряду США. Прилади нічного бачення передані в озброєння Збройних сил України, яке в подальшому здійснить розподіл цього обладнання у бойові частини", – повідомляє управління зв’язків із громадськістю ЗСУ.

"Від імені Сполучених Штатів Америки, я рада представити передачу оборонних засобів та послуг, а саме 2,5 тис. приладів нічного бачення AN/PVS-14 для Збройних сил України", - йдеться у листі посла США в Україні Марі Йованович про передачу приладів нічного бачення.

Посол також висловила щире сподівання, що ця допомога сприятиме забезпеченню безпеки і суверенітету України.

На початку лютого заступник міністра оборони Олег Шевчук повідомив, що за чотири роки ЗСУ отримали міжнародної технічної й гуманітарної допомоги на майже $247 млн. "Це радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби різних типів, безпілотні літальні апарати, автомобілі на базі HMMWV і Toyota Land Cruiser різних типів, радіостанції Harris Falcon-III, прилади нічного бачення, польовий шпиталь EMEDS, речове, продовольче, медичне майно та обладнання", – сказав Шевчук.