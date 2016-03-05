У Пентагоні підрахували, скільки мільйонів допомоги США виділили Україні

Від початку конфлікту на Донбасі США надали Україні допомогу на 265 мільйонів доларів. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив помічник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер.

"З початку конфлікту США надали Україні допомогу на 265 мільйонів доларів. Ці кошти пішли на проведення навчань і на різне устаткування – від радарних установок до приладів нічного бачення, рацій, автомобілів і патрульних човнів", - підкреслив Карпентер.

При цьому, Карпентер вважає, що розділяти допомогу на категорії летальна або не летальна не зовсім правильно.

"Потрібно розуміти, які військові можливості повинна мати Україна в майбутньому. Наше завдання – навчити українські сили, зробити їх більш боєздатними, а пізніше – сумісними зі стандартами НАТО", - сказав він.

На питання про те, чи правда, що США розглядають можливість надати летальну зброю Україні через інші країни, він сказав: "Ні, неправда. Я думаю, ви могли переконатися, що ми відкриті щодо допомоги, яку ми надаємо Україні. Тому ми не робимо жодних спроб надати Україні зброю через інші країни".

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Нагадаємо, що командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Філіп Брідлав вважає, що РФ продовжить бойові дії на Донбасі, щоб тримати Україну в напруженні. Він також звернув увагу на необхідність надання американської допомоги для України, в тому числі летальної і нелетальної, а також проведення навчань для посилення її оборонних можливостей.