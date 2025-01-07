Про трагічну звістку повідомила його родина.

Стало відомо про загибель іноземного військовослужбовця в лавах української армії. Під час служби помер 26-річний військовий медик Джордан Маклахлан з Арднамурчана в Шотландському нагір'ї, Велика Британія.

"Джордан завжди вірив, що приносить користь, і ми всі дуже пишаємося тим, що він допомагав іншим", - йдеться в заяві сім'ї, передає The Guardian.

Повідомляється, що тепер його родичі чекатимуть подальших відомостей від Міністерства закордонних справ Великої Британії, тому що "інформація дуже обмежена". Рідні називають його світлим сином, братом, онуком, племінником і підкреслюють, що його буде дуже не вистачати всім, хто його знав.

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Про кого ще відомо з британців, які загинули за Україну

ЗМІ пише, що 26-річний Маклахлан - не перший британець, який загинув на війні в Україні. У листопаді стало відомо про смерть 22-річного Каллума Тіндал-Драпера, який був у складі взводу іноземних добровольців.

У 2023 році, в листопаді, повідомили про загибель британського снайпера Крістофера Перрімана. 26 червня 2023 року помер Джордан Чедвік, який служив у Шотландській гвардії з 2011 до 2015 року і вирушив воювати в Україну воювати в жовтні 2022 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що ще 2022 року на війні в Україні загинув волонтер зі Швеції. Йому було всього 20 років. Він загинув унаслідок зіткнення з бойовою машиною під час евакуації пораненого в районі Бахмута.

Крім того, у складі Українського інтернаціонального легіону загинув громадянин Естонії. Це сталося внаслідок артилерійського обстрілу.

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