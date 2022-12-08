На війні в Україні загинув громадянин Швеції, який допомагав евакуювати поранених військовослужбовців.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT. Загибель 20-річного жителя півдня Швеції підтвердили журналістам у Міністерстві закордонних справ. Він був там волонтером добровольчої організації фельдшерів "Госпітальєри".

За даними телеканалу, чоловік загинув в результаті зіткнення з бойовою машиною під час евакуації пораненого в районі Бахмута.

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Також видання повідомляє, що влітку в Україні загинув ще один громадянин Швеції. Раніше 30-річний чоловік закінчив службу в Збройних силах Швеції, щоб поїхати на війну в Україну.

Іноземці на війні в Україні

Раніше УНІАН повідомляв про загибель ветерана армії США Дейна Партріджа з позивним "Птах". Чоловік воював у складі Інтернаціонального легіону.

Також повідомлялося, що в бою загинув американець Тімоті Гріффін, який брав участь у контрнаступі Збройних Сил України на сході.

На початку грудня стало відомо, що на фронті загинули двоє громадян Польщі - Януш Шеремета ("Козак") та Кшиштоф Тіфель.

Раніше стало відомо про загибель співзасновника "Інтернаціонального легіону" француза Гастона Бессона.

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