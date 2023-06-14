Делімханов живий, стверджує командир спецназу "Ахмат".

Права рука глави Чечні Рамзана Кадирова, депутат російської Держдуми Адам Делімханов нібито не ліквідований в Україні.

Посіпака Кадирова "живий і знаходиться в Чечні", повідомляє ТАСС у Telegram, посилаючись на відомості заступника ватажка так званого "2-го армійського корпусу", командира спецпідрозділу "Ахмат" Апти Алаудінова.

У Кремлі стверджували, що переживають за Делімханова. "...Ми сподіваємося, що найближчим часом з'явиться якась уточнена інформація про те, що сталося", - публікує "Ведомости" слова спікера російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Адам Делімханов убитий в Україні чи ні - що відомо

14 червня журналіст і доброволець Збройних сил України Кирило Сазонов повідомив, що Адама Делімханова в Приморську Запорізької області ліквідували наші воїни.

Пізніше у прес-службі російської Держдуми спростували інформацію про знищення Делімханова. За її даними, посіпака Рамзана Кадирова отримав поранення, але вижив. Сам лідер Чечні стверджував, що ніяк не може знайти Делімханова, оскільки той не виходить на зв'язок.

Командир 72-ї бригади російської армії Роман Веневітін повідомив, що координати депутата злили члени приватної військової компанії "Вагнер". Окупант додав, що це помста Кадирову, який раніше пригрозив розповісти про джерела багатства ватажка ПВК Євгена Пригожина.

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