Марк Арнольд зазначив, що Росія загрожує безпеці країнам НАТО.

Російська Федерація загрожує безпеці країнам Північноатлантичного альянсу. Наступними цілями для Москви можуть стати Латвія, Литва та Естонія.

Про це розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку та Афганістану Марк Арнольд в інтерв'ю РБК-Україна.

На його думку, агресія РФ проти цих країн почнеться повільно - з кібератак, політичного втручання за допомогою інформаційних операцій і спроб розпалити громадянські війни. При цьому генерал вважає, що потім Росія може спробувати анексувати території Грузії, Литві, Латвії та Естонії.

"НАТО може уникнути цього, продовжуючи ізолювати Росію, підтримуючи демократичні системи НАТО і зміцнюючи свої традиційні військові засоби стримування", - зазначив Арнольд.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що наступного року під обстрілами Росії може опинитися не тільки Україна, але і кілька інших держав-членів Альянсу

2 липня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін провокуватиме НАТО, щоб підняти себе на світовому рівні.

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