Російський диктатор вважає приниженням переговори з Києвом та спробує залучити до них інших світових лідерів.

Російський диктатор Володимир Путін провокуватиме НАТО, щоб підняти себе на світовому рівні.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу FreeДом.

Він зауважив, що Путін розуміє неминучість прямих переговорів з Києвом задля завершення війни. Однак диктатор вважає це приниженням.

"Путін хоче легітимізувати себе, повернувшись на Олімп. Як це зробити? Треба спровокувати НАТО, треба підняти ранг війни до світової. Як це зробити? Тільки вступивши у війну з НАТО", - зазначив Жданов.

У цьому контексті експерт згадав напругу між РФ та Литвою за транзит в Калінінградську область. Жданов зауважив, що Литва - член НАТО. Якщо Путіну вдастся спровокувати її на перший постріл - рівень війни підніметься до світової.

"Він підіймає рівень війни до світової, оголошує Альянс "найагресивнішим блоком на планеті", кричить у всіх організаціях, що на РФ напали, і запропонує переговорний процес по врегулюванню цієї кризової ситуації. Тоді рівень переговорів Путіна йде на світовий Олімп", - пояснив Жданов.

У такому разі за стіл переговорів сядуть Макрон, Шольц, Байден, Зеленський та Путін. Цього російський диктатор зараз добивається. Однак повномасштабної війни з НАТО Путін уникатиме.

"Він в жодному разі не воюватиме з НАТО. Він розуміє, що сили не рівні. Я кажу в цьому контексті, що Росія навряд чи зробить перший постріл у бік НАТО, але він провокуватиме, щоб підняти себе на світовий рівень", - зазначив Жданов.

Раніше російська пропаганда запустила чергову маніпуляцію про Україну та НАТО, перекрутивши заяви головнокомандувача британської армії Патріка Сандерса.

Вас також можуть зацікавити новини: