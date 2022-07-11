Андрій Піонтковський зазначив, що Володимир Путін міняв цілі вже не раз через провали своєї армії.

Амбіції Кремля стали скромнішими у війні проти України. Тепер максимальна мета - захоплення Слов'янська у Донецькій області.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

За його словами, Путін міняв цілі вже не раз. Так, після відходу "другої армії світу" від Києва нею стало захоплення Харкова. При цьому Піонтковський вважає, що взяти Слов'янськ окупанти хочуть через кілька тижнів або місяців, після чого вони мають намір домогтися припинення вогню, мобілізувавши агентуру.

Публіцист зазначив, що Москва має намір заморозити війну і почати "двосторонні переговори Росії та України Про спірні території", а саме про Херсонську та Запорізьку області. Він вважає, що президент РФ досі не зрозумів, що Київ ніколи не віддасть свої території.

"У нього дві надії. Перша - знову мобілізував всю Західну агентуру і дотиснути українську владу. Друга-терор проти мирного населення. Терором (Путін - УНІАН) хоче змусити населення просити владу якось помиритися. Однак з цим він абсолютно помилився. Всі його злочини тільки збільшують рішучість українського народу", - підсумував Піонтковський.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг раніше заявив, що Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні. На думку офіційних осіб, на це піде кілька тижнів, оскільки російські війська повернуться в Білорусь для поповнення запасів і реорганізації, а потім повинні будуть направити свою техніку через територію Росії в Східну Україну.

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