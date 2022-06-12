Він зазначив, що російські солдати знесилені, а логістика порушена.

В ході війни проти Україні російська армія вже втратила наступальний потенціал.

Про це сказав генерал-лейтенант, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю "Укрінформу".

"Незважаючи на проблеми, у росіян все ще є перевага в артилерії та РСЗВ. І за цю перевагу доводиться платити велику ціну (Збройним силам України - ред.) Проте, на мою думку, це їхній (російської армії - ред.) останній наступальний ривок. Вони не мають більше можливості продовжувати йти вперед. Їхні солдати знесилені, їхня логістика порушується", - зазначив Годжес.

На його думку, до кінця серпня а, можливо, й раніше російські збройні сили нездатні будуть ні на що, крім артилерійського обстрілу.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня американський генерал Бен Годжес зазначив, що битва на Донбасі триватиме місяцями, але кульмінація Росії припаде на серпень, а ЗСУ перейдуть до контрнаступу у вересні.

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