Крах не обов'язково означає масову капітуляцію або розгром російської армії, кажуть експерти.

Російський військовий крах був би, наймовірніше, приблизно аналогічний стану французької армії в період з квітня по червень 1917 року під час Першої світової, коли більше половини дивізій французької армії відмовилися йти в наступ через підірваний бойовий дух і погане самопочуття.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 13 травня.

Російські війська в такому стані будуть надзвичайно вразливі для зосереджених українських контрнаступів, і українські військові зможуть вибирати битви за своїм вибором, якщо російські війська не захочуть атакувати.

Російський військовий крах, швидше за все, спричинить за собою ендемічний рівень дезертирства і "фрагментації" офіцерів, практику вбивства особовим складом власних офіцерів. І те, і інше спостерігалося протягом всієї війни, йдеться в звіті.

"Такий крах зробив би неможливим подальший наступ на нинішньому етапі війни в Україні і міг би призвести до безладного відведення російських військ з лінії фронту, як це було видно після поразки росіян у битві за Київ", - переконані експерти.

Російські військові не будуть повністю знищені, і їм не доведеться залишати Україну до того, як вони досягнуть стану колапсу.

"Однак розвалена російська армія втратить здатність функціонувати як згуртована бойова сила. Якщо це станеться, Путін цілком може виявитися вимушеним погодитися на набагато менше, ніж його нинішні заявлені цілі", - заявляють в Інституті.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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