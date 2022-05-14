ЗСУ можуть спробувати повернути весь Донбас, якщо РФ не припинить бойові дії.

Інститут вивчення війни США вважає, що у нової фази бойових дій в Україні є три шляхи розвитку.

Про це повідомляється у свіжому звіті Інституту за 13 травня.

Росія або зважиться "приєднати" вже окуповані території, або спробує мобілізувати додаткові війська (відповідно, буде тягнути заради цього час), або РФ буде продовжувати переслідувати нездійсненні військові цілі з недостатніми ресурсами і в кінцевому підсумку зазнає краху в найближчі місяці.

При цьому мобілізація не виключає військового краху, переконані аналітики.

Аналітики відзначають, що помилкове рішення Путіна вторгнутися в Україну, незважаючи на погану підготовку РФ і її звичайні військові можливості, передбачає, що Заходу не слід покладатися на тверезі російські оцінки своїх власних військових можливостей.

ЗСУ можуть бути в змозі витіснити російські війська з окупованих Донецька і Луганська або, принаймні, повернутися до долютневих кордонів "ДНР" і "ЛНР", якщо російські війська не вирішать достроково припинити наступ.

Якщо російські війська ухвалять свідоме рішення припинити наступ до того, як ЗСУ змусять їх зробити це, це рішення буде явною ознакою неминучої анексії.

Якщо російські сили не визнають, що їхня кампанія на Донбасі досягла кульмінації, російські військові в Україні можуть зіткнутися з повним крахом.

"Російські сили, найімовірніше, або вирішать припинити наступ на Донбасі і анексувати територію, яку вони наразі утримують, або зазнають військової поразки від українських сил", - йдеться у звіті.

В іншому випадку Кремлю доведеться пояснювати своїй аудиторії, чому не були досягнуті заявлені цілі.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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