Пропагандистка поїхала туди за "редакційним завданням".

У Бєлгородській області ліквідована пропагандистка і "воєнкор" російського Першого каналу Анна Прокоф'єва.

РосЗМІ пишуть, що ліквідували її в районі населеного пункту Демидівка, коли та "виконувала редакційне завдання", тобто несла типову російську пропаганду, розповідаючи про "перемоги" росіян.

Перед тим , як відправитись у Бєлгородську область пропагандистка працювала в Суджі (Курська область) та нібито допомагала в евакуації цивільних.

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Загибель Прокоф'євої вже підтвердив її Перший канал і додав, що також поранено оператора Дмитра Волкова. Там зазначили, що на роботу її взяли у 2023 році - на каналі показували її репортажі із так званої зони "СВО".

Знімальна група Першого підірвалася на міні, повідомив представник каналу.

Ліквідація російських пропагандистів

У листопаді минулого року на Донецькому напрямку було ліквідовано адміністратора одного з найбільших Z-пабліків - "Архангел спецназу Z".

У січні цього року на трасі Донецьк-Горлівка було ліквідовано російського пропагандиста, ще п'ятеро дістали поранення. РосЗМІ повідомляли, що по машині рупорів Кремля вдарив український дрон.

А буквально кілька днів тому в Україні "задвухсотився" російський "воєнкор" Олександр Федорчак. Про смерть пропагандиста повідомило російське видання "Известия", де він і працював.

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