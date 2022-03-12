Тактичну ядерну зброю він порівняв з "потужним авіаударом".

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає, що Росія навряд застосує ядерну зброю, якою Путін погрожує Україні та ЄС з другого дня російсько-української війни.

Таку думку він висловив в ефірі українського телебачення.

"До ядерного шантажу вони вдалося фактично на другий день. Але давайте подивимося. По-перше, технічне прийняття щодо застосування ядерної зброї (залежить від – ред.) щонайменше 7 людей від Путіна до офіцера, який крутить ключ. Я не думаю, що цей ланцюжок спрацює. Друге, тотальний (удар – ред.) ядерною зброєю по Україні – так велика територія Білорусі і велика європейська частина стануть непридатними для життя на багато років", - сказав Арестович.

Водночас тактичну ядерну зброю він порівняв з "потужним авіаударом": "Таких авіаударів вони за цей тиждень зробили дуже багато".

"Якщо вони застосують ядерну зброю – проти них введуть санкції, які зламають їх за два дні. Я думаю, що після цього Путін закінчить з кулею у потилиці від власного оточення", - додав Арестович.

Як писав УНІАН, голова ГУ розвідки МО Кирило Буданов розповів про кілька варіантів ядерного шантажу російськими окупантами: " Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий".

Росіяни не вперше вдаються до такого типу шантажу, адже за період цієї війни РФ атакувала зі зброєю Запорізьку АЕС й Харківський фізико-технічний інститут.

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