Будь-який ядерний шантаж буде ядерним тероризмом.

Українська розвідка має кілька варіантів ядерного шантажу російськими окупантами.

Про це в інтерв’ю Укрінформ повідомив голова ГУ розвідки МО Кирило Буданов.

"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - розповів Буданов.

Він звернув увагу, що росіяни не вперше вдаються до такого типу шантажу, адже за період цієї війни РФ атакувала зі зброєю Запорізьку АЕС й Харківський фізико-технічний інститут.

За його словами, таким чином окупанти хочуть залякати через провал у наступі.

Буданов наголосив, що будь-який ядерний шантаж буде ядерним тероризмом, екоцидом й екологічною катастрофою, від якої найбільше постраждають Білорусь та Україна.

Російська атака на українські АЕС

24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

На сховищі відпрацьованого ядерного палива - 1 зберігається близько 20 тис. відпрацьованих паливних збірок. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть охолодження. Як наслідок – зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, європейські країни.

Крім того, не працюватиме вентиляція на об‘єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримає небезпечну дозу випромінювання.

Також не працює система пожежогасіння, і це величезний ризик у разі пожежі, що може статися внаслідок потрапляння снаряду.

На даний час там тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

Вчора, 9 березня, у МАГАТЕ заявили, що безпекова ситуація на ЧАЕС "не критична". Міжнародна агенція стверджувала, що об’єму охолоджуючої води на Чорнобильській АЕС достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання.