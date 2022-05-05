Віктор Медведчук представляє цінність для президента Росії Володимира Путіна.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вважає, що держзрадник Віктор Медведчук представляє цінність для президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Тому що у Путіна пацанська система відносин і він не може допустити, щоб його родича "опускали" і тримали в катівнях. З іншого боку і піддатися на розмін із українською стороною. Ми ж на Маріуполь хочемо обміняти, тих хто бореться, теж якось не з руки, тому що Маріуполь треба показово покарати і дотиснути", - сказав він.

Арестович запевнив, що на звільнення Маріуполя кинуті величезні сили.

"Незручно навіть сказати - перші особи земної кулі. Але навіть вони не можуть допомогти поки, в тому числі ті лідери, від яких РФ залежить. Це принципове бажання добити... по крапельці, по ковточку випити. Так що тут Медведчук не козир в такій ситуації з їх настроєм", - пояснив радник глави ОП.

Як раніше повідомляв УНІАН, Народний депутат від вже неіснуючої партії "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук підозрюється в держзраді. Перед повномасштабним вторгненням РФ він перебував під домашнім арештом, але напередодні атаки росіян з'явилася інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко в Білорусію. Незабаром втік і сам Медведчук.

У слідства було кілька оперативних версій, де може ховатися кум Путіна. Але Генеральний прокурор Ірина Венедиктова відмовилася розкривати деталі пошуків Медведчука, тільки підтвердила, що заради цього залучили спеціальну групу.

12 квітня Медведчука спіймали, коли він намагався втекти з України у формі ВСУ. У Кремлі спочатку ставили під сумнів упіймання кума Путіна і звинувачували Україну у фейках.

Пізніше Медведчук сам звернувся до Путіна і Зеленському з проханням обміну його на захисників і жителів Маріуполя, які зараз знаходяться в заблокованому місті і не мають можливості покинути зону бойових дій через регулярні обстріли РФ. У Москві ж відкинули дану пропозицію.