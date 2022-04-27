Росія знову "кидає своїх".

Москва відкинула пропозицію кума Путіна, нардепа Віктора Медведчука, що перебуває нині під вартою в Україні, обміняти його на українських військових.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

"Ні, про це мова не йде", - відповів Пєсков.

Раніше Медведчук сам звернувся до Путіна та Зеленського з проханням обміну його на оборонців і мешканців Маріуполя, які зараз перебувають у заблокованому місті і не мають можливості покинути зону бойових дій через регулярні обстріли РФ.

Тоді в Кремлі відповіли, що відео, опубліковане СБУ, бачили, але реакцію поки не підготували.

Пізніше радник глави ОП Михайло Подоляк, з огляду на тривале мовчання Москви щодо пропозицій обміну кума Путіна, констатував, що "Медведчук, мабуть, не потрібен нікому".

Водночас російська пропаганда активно розкручувала відео з дружиною Медведчука, у якому вона закликала уряд Британії сприяти звільненню її чоловіка в обмін на полонених британських морпіхів, які зараз перебувають у Росії.

16 квітня суд у Львові змінив запобіжний захід Медведчуку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Політика затримали співробітники СБУ 12 квітня, коли той намагався покинути територію України, переодягнувшись у форму ЗСУ.

Нардеп підозрюється у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, на початку вторгнення РФ він втік з-під домашнього арешту.

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