Українські бійці накрили багато цілей на декількох напрямках.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про "день української артилерії".

Про це він розповів російському правозахиснику Марку Фейгіну ефірі "Фейгін Live".

За його словами, сьогодні, 14 червня, українські артилеристи вразили багато цілей в Херсонській області.

"Сьогодні знову день української артилерії - дуже багато накрили цілей. Задовбаєшся перераховувати. Архангельське - "Град" накрили, під Петрівкою накрили техніку, Блакитне - потрапили по складу боєприпасів, на аеродромі теж накрили, Новодмитрівка - накрили, Олександрівка - накрили, Давидов Брід - накрили, збили вертоліт. Це тільки Херсонська область", - сказав він.

Крім того, українські бійці добре відпрацювали в районі Ізюма, Лисичанська та Запоріжжя, зазначив Арестович.

Раніше в Генеральному штабі повідомляли, що російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селищем Богородичне в Донецькій області. Рашисти застосовують артилерію поблизу Дубровного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Збройні Сили України зможуть підійти до тимчасово окупованого Херсону впритул і що їм для цього потрібно.

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