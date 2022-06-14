На думку Олега Жданова, Херсон буде звільнено лише в комплексі з проведенням контрнаступальних операцій наших військ.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Збройні Сили України зможуть підійти до тимчасово окупованого Херсона впритул. На його думку, для цього захисникам України потрібно мати західні зразки озброєння.

Про це Жданов розповів в інтерв'ю "ТСН".

Військовий експерт прокоментував ситуацію на фронті. Як відомо, вже другий тиждень Сили оборони України успішно просуваються до тимчасово окупованого росіянами Херсона. ЗСУ можуть впритул підійти до міста, проте для цього ми маємо отримати озброєння.

"Зараз фронт більш-менш стабільний. Це говорить про те, що там доволі сильне угруповання. Доволі непогано воно підготувалося до оборони. Херсон буде звільнено лише в комплексі з проведенням контрнаступальних операцій наших військ, коли ми будемо до цього готові. А для цього необхідно отримати західні зразки озброєння", - наголосив Жданов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ успішно наближаються до Херсона, бої тривають біля Томиної Балки.

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