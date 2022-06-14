На Харківському напрямку РФ основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до кордону.

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над селищем Богородичне на Донеччині.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 14 червня 2022.

"На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Ворог застосовує артилерію поблизу Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія й розвідка тактично все ж переграють російських військових.

Зазначимо, що у британській розвідці назвали визначальний фактор битви за Донбас у найближчі місяці. Як наголосили експерти, щоб досягти успіху на Донбасі, Росії доведеться здійснювати форсування річок.

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