Арестович зазначив, що західні партнери рятують Україну і фінансово, і політично, і воєнному відношенні.

Західні партнери суттєво допомагають Україні у війні проти Росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та адвокатом Марком Фейгіним

Як вважає радник ОП, якби не підтримка Заходу, то Росія уже б дійшла до заходу України.

"Він (Захід - ред.) рятує нас і фінансово, і політично, і воєнному відношенні. Якби вони нам зараз не допомагали чи не допомогли до цього, мова, я підозрюю, йшла б уже про оборону Львова. Принаймні, точно про Правобережну Україну. Не тому, що ми боягузи, просто не було б чим оборонятися. Ми зараз тримаємо лінію фронту завдяки допомозі Заходу. Ми тримаємо Україну, стабілізуємо макроекономічну ситуацію завдяки допомозі Заходу, зокрема США. Ми дуже їм вдячні, оскільки, по суті, вони забезпечують зараз наше виживання і взагалі збереження нашої культури. Путін хоче знищити культуру, не просто країну", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, генерал-лейтенант, колишній командуючий сухопутними військами США в Європі Бен Годжес заявив, що в ході війни проти Україні російська армія вже втратила наступальний потенціал. За його словами, вони не мають більше можливості продовжувати йти вперед. Їхні солдати знесилені, їхня логістика порушується.

Вас також можуть зацікавити новини: