Але на тактичному, оперативному рівні ще будуть несподіванки, бої, неприємності.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що західні еліти вже не міркують про те, чи переможе Україна у війні з Росією.

Як він зазначив в ефірі "Фейгін LIVE", це вже вирішене питання.

"Ця війна давно перестала носити екзистенціальний характер, вона носить плановий характер. ... Ми планово вибиваємо противника, нам планово постачають озброєння, фінансову, політичну допомогу. Все йде за планом, в тому числі, накладення санкцій. Відмови від курсу не буде за жодних обставин. І ми планово винесемо звідси російську армію вперед ногами. Це вирішене питання, воно просто займає якийсь час, ця рутина. Звичайно, на тактичному, оперативному рівні ще будуть несподіванки, бої, неприємності, стратегічно все давно вже вирішено", - сказав він.

Арестович упевнений, що сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що Росія програє цю війну.

"Зараз у світі дискусія йде, за моїми відчуттями, що я бачу і чую, про те, що зробити з переможеною Росією. Відновлення України, побудова європейської системи безпеки і що робити далі з падінням путінського режиму, Росією, що програла. Ось що цікавить західних людей, які приймають стратегічні рішення", - зазначив він.

На думку радника глави ОПУ, ситуація змінилася після того, як росіяни не змогли досягти успіхів після захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська.

Тепер змінити хід війни Росії не під силу, каже він.

"У Путіна немає засобі, аби запустити цю війну за іншим сценарієм", - вважає Арестович.

Таким засобом могло б бути залучення 60-80, а то і 100, тисяч осіб кадрової армії, вважає він. Але можливості знайти стільки кадрових військових у РФ немає. Зняття санкцій також допомогло б Росії відновити військову промисловість і наростити, наприклад, кількість "Калібрів", але і це - в довгостроковій перспективі. Третій варіант - використання ядерної зброї, який Арестович не розглядає як можливий.

"Навіть білоруська армія, яка кудись там вторглася, нічого вже в цій ситуації не змінить", - вважає він.

Псевдореферендум на захоплених територіях України, проведений в символічну для США дату - 11 вересня, про який говорять окупанти, на думку радника глави ОПУ, тільки погіршить ситуацію, прискорить введення санкцій і поставки військової техніки.

"Це призведе тільки до прискорення краху путінського режиму, ніяких інших наслідків оголошення цього страшного великого СРСР або приватного приєднання територій не буде", - упевнений він.

За словами Арестовича, війна вже "перенесена на територію Криму", а РФ зосереджена на тому, щоб залякувати і брехати про власні "перемоги".

"А у людей складається думка, що ці мишачі рухи тіла хоч що-небудь значать в цій війні. А вони вже нічого не значать. Це мертвому припарки, нічого не врятує путінський режим", - упевнений він.

Нагадаємо, український генерал-майор Дмитро Марченко спрогнозував, що гаряча фаза розв'язаної Росією війни проти України може закінчитися до кінця поточного року.

Військово-політичний оглядач групи "Ынформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що розв'язана Росією війна проти України не закінчиться в 2022 році.

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