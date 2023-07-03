У Альянсі закликали не вдаватися до недооцінки росіян.

Російська окупаційна армія відправила на війну в Україну майже 90% своїх сухопутних сил. Вбитих або поранених солдат Міноборони РФ замінить мобілізованими.

Як заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, попри суттєві втрати росіяни зберігають потужні флот й авіацію.

"Наші майбутні оборонні плани базуються не на поточному стані російських сил, а на стані до 24 лютого 2022 року. Росіяни підуть на поповнення втрат в армії, і тому у нас є кілька років часу: ми ніколи не повинні недооцінювати їхні можливості, оскільки вони неодноразово показували в історії, що вміють ставати на ноги", - розповів він.

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Бауер наголосив, що рашисти діють "з великою обережністю та пильністю" у тих областях, які безпосередньо межують з НАТО.

"Вони не хочуть ризикувати конфліктом з нами", - вважає Бауер.

Втрати Росії у війні

Станом на ранок 3 липня в Україні вбили вже понад 230 тисяч російських окупантів, 600 з яких - за останню добу.

В Росії проводять мобілізацію на війну проти України у такий спосіб, щоб вона приховувала реальні втрати окупантів.

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