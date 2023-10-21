Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України прокоментувала нічні удари окупантів.

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що в ніч на 21 жовтня армія РФ застосувала складну тактику мішаних атак для "результативного" удару по українським територіям.

В ефірі телемарафону вона повідомила про знищення на півдні 29 російських окупантів, важкої артилерійської гармати ворога, шести одиниць автобронетанкової техніки та станції радіоелектронної боротьби окупаційних військ.

"Але ворог відповідає дуже активно. І основний його акцент зараз перенесений, очевидно, в повітря. Це активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами", - наголосила Гуменюк.

Відео дня

Вона зауважила, що зокрема, цієї ночі була застосована "складна тактика дуже мішаних атак".

"Практично одночасно спрямовувались тактична авіація і керовані авіабомби по прифронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по територіях другого ешелону підготовки наших прифронтових територій. Криворіжжя, до прикладу, і Миколаївщина. І застосовувались, у тому числі, і ударні безпілотники", - розповіла речниця.

Гуменюк підкреслила, що усе це відбувалося фактично одночасно. І це було спрямовано вочевидь на виснаження систем протиповітряної оборони та максимальне досягнення результату.

Речниця зауважила, що це вперше, коли РФ вдається до одночасного пуску керованих бомб та ракет. Вона заявила: "Фактично одночасного пуску керованих авіабомб і крилатих ракет ми ще не спостерігали. Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки вони знають, що працювати по КАБах ми не будемо".

За словами Гуменюк, наразі РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі один підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами". Вони тримаються ближче до Новоросійська, але й звідти зможуть атакувати.

Також вона прокоментувала ризик небезпеки через наявність МіГів-31К, якими РФ патрулює територію акваторії. Вона назвала їхню присутністю у небі "звичайною маніпуляцією". Армія РФ може завдати удар по Україні безвідносно до точки перебування цього літака, підкреслила Гуменюк.

"Протягом цієї ночі продемонстровано, що активізувалася тактична авіація. Ті самі Су-34, 35, які і були, і заходили на удари з акваторії Азовського моря, до прикладу. Вони завдавали ударів по Криворіжжю, по Херсонщині, по Миколаївщині саме з використанням КАБів по прифронтових територіях і по подальших територіях крилатими ракетами типу Х-59. Також ворог застосував цієї ночі і оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", імовірно, по Кривому Рогу", - резюмувала речниця.

Вночі армія РФ ударила ракетами по Кривому Рогу - які наслідки

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що в ніч на 21 жовтня російська окупаційна армія повторно вдарила по Кривому Рогу.

Унаслідок удару сталися руйнування на об'єкті промислової інфраструктури, а також виникла пожежа. Проте обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: