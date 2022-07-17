Техніка перетворилася в купу металу, а екіпаж – у "добриво" для українського чорнозему.

Російській техніці продовжує зносити башту від українських пейзажів і воїнів. Блискучу роботу виконали невтомні "Холодноярівці" із 93-ї ОМБр.

Про це повідомив волонтер Роман Донік у своєму телеграмі.

На світлинах добро видно, як ворожа техніка перетворилася в купу металу, а екіпаж – у "добриво" для українського чорнозему.

А у вашого танчика під Ізюмом щось відірвалося. Та це ж у "другої армії світу" досі зносить башту від Холодноярців. Але хлопці з 93 ОМБр, не тільки войовничі, вони можуть і лагідно приспати. Втомився? Лягай спати. Як руzький мєхан. Міцний сон гарантуємо – жартома мовиться у дописі.

Що відомо про втрати ворога на війні

За добу українські військові ліквідували ще 160 окупантів. "Демілітаризація" орків триває. Загалом від початку повномасштабної війни на території України російська армія втратила трохи більше. ніж 38 тисяч своїх солдатів.

Водночас у Міноборони Британії оцінюють втрати Росії в Україні у 50 тисяч убитими й пораненими. Також згадується майже 1700 знищених російських танків та щонайменше 4 тисячі бойових броньованих машин.

Як УНІАН вже писав, напередодні у Генштабі повідомили, що втрати у війську рашистів перевищують рівень комплектування. Російське командування навіть застосовує до своїх підлеглих насильство, якщо вони відмовляються від подальшої участі в бойових діях.

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