Цієї ночі росіяни запустили по Україні шість 'Бандеролей': Ігнат розкрив деталі

Ці баражуючі боєприпаси російські окупанти почали запускати частіше.

У ніч на 2 липня російські загарбники запустили по Україні близько шести баражуючих боєприпасів "Бандероль", що за швидкістю схожі на крилаті ракети. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в етері Суспільне.

Як відзначив Ігнат, російські загарбники частіше почали застосовувати "Бандеролі". Цієї ночі далеко не вперше ці засоби запускалися окупантами. Для запуску цих баражуючих боєприпасів, які ще називають ракето-дронами, використовуються безпілотники типу "Оріон".

"Параметри польоту цього боєприпасу схожі до крилатої ракети за швидкістю, за іншими параметрами польоту", - сказав Ігнат.

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Він додав, що цієї ночі росіяни запустили близько шести "Бандеролей".

"Вони теж перехоплюються. На них теж треба витрачати засоби. Як і на реактивні БпЛА, так і на "Бандеролі". Тому, без цього нікуди. Розраховуємо, що українська оборонка теж буде мати згодом власне більше засобів. Можливо спільного виробництва з нашими партнерами. Можливо щось своє для того, щоби масштабувати виробництво тих засобів і зробити їх раціональними до збиття", - додав Ігнат.

Новий російський дрон "Бандероль"

Як повідомляв УНІАН, баражуючі боєприпаси "Бандероль" є небезпечними через потужну вибухову частину та швидкість. Маса вибухової речовини в цій ракеті становить приблизно 150 кг: від 138 та до 154 кг. Це уламково-фугасні боєприпаси. Швидкість польоту становить від 480 до 680 км на годину.

Цієї ночі серед рросійські окупанти запустили по Україні 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів.

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